"85 milioni dal Manchester United per un giocatore considerato fallito..."

L'ex direttore sportivo dell'Atalanta, Lee Congerton, ha svelato i segreti dei nerazzurri che stanno incantando l'Europa nel corso di un'intervista a The Telegraph. Congerton si è soffermato sull'acquisto di Hojlund dallo Sturm Graz, poi rivenduto a peso d'oro al Manchester United: "La realtà è che mi hanno distrutto in Italia in quel periodo. All'epoca avevo comprato giocatore austriaco, classe 2003, che a Copenaghen era stato un fallimento. Tolto il Mondiale, 10 mesi dopo lo abbiamo venduto per 85 milioni di euro. Questa è l'Atalanta. È semplice. Sanno cosa sono. Si affidano all’accademia e allo scouting”.