Gasperini, la critica a Scamacca e l’infortunio che pesa: “Grande perdita”

Gasperini: "Se ti difendi ne prendi 4"

"Il Marsiglia è arrivato in semifinale e vuol dire che fuori casa ha fatto bene - aggiunge Gasperini - Hanno fatto 4 gol al Villarreal che è una signora squadra, i risultati fuori casa non sono stati come quelli in casa ma loro sono una buona squadra che ha dei valori. Noi dovremo fare una grande partita, 1-1 ottimo risultato. Vogliamo andare in finale a questo punto". Sulle tante occasioni dell'OM chiarisce: "In queste partite rischi di andare via con 3 o 4 di gol in contropiede se ti difendi, come spesso capita alle italiane. Puoi concedere situazioni di questo genere ma globalmente gli abbiamo impedito di creare tante occasioni da gol ma abbiamo tenuto pochi palloni e questo ci ha impedito di fare un gioco migliore che è quello che dovremo fare assolutamente a Bergamo, quando bisognerà essere molto più bravi in attacco rispetto a oggi". E sul ritorno conclude: "Tatticamente può essere una partita nella quale non dobbiamo concedere spazio ma dove dobbiamo saper capitalizzare. Possono farti un gol in qualsiasi modo giochi. Noi dovremo fare la nostra partita, con la nostra velocità per mettere in condizioni gli attaccanti di produrre occasioni".