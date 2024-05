Tutti pazzi per Ederson: Atalanta, in mostra al mercato un altro gioiello

Si accende il mercato intorno a Ederson . Il brasiliano sta disputando un’annata di alto livello nelle fila dell’Atalanta, tanto da essersi imposto come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Un rendimento che non è passato affatto inosservato in giro per l’Europa. Non a caso sempre più club nelle ultime settimane hanno iniziato a mettergli gli occhi addosso. Nello scorso gennaio si era fatto avanti in maniera concreta il Newcastle . I Magpies erano pronti a mettere sul piatto circa 30 milioni per portarlo in Premier League . Niente da fare. No secco da parte della dirigenza bergamasca, che non voleva privarsi di una propria colonna a stagione in corso. Oltretutto anche sulla valutazione del cartellino dell’ex Salernitana c’era una certa distanza.

Ederson: anche gli Spurs alla finestra

La Dea, infatti, valuta il proprio gioiello almeno 40 milioni. Una cifra non impossibile da soddisfare in estate per le società d’Oltremanica. Dopo il Newcastle anche il Tottenham ha iniziato a seguirlo con grande interesse e attenzione. A tal proposito non è passata inosservata giovedì sera al Velodrome la presenza di uno scout degli Spurs, presente appunto per visionare da vicino la prova di Ederson. Col brasiliano che ha risposto presente ancora una volta, sfoderando una prestazione maiuscola. L’ennesima di una stagione da incorniciare e impreziosita da ben 6 gol segnati in Serie A.

Il possibile affondo di Manna

Non solo la Premier sulle tracce del numero 13 atalantino: anche una big italiana si è fatta avanti, mettendosi in concorrenza con le formazioni inglesi. Si tratta del Napoli che lavora per alzare in estate il livello della propria mediana. In tal senso il brasiliano rappresenterebbe un innesto ideale per il nuovo corso azzurro. Tra l’altro il nuovo direttore sportivo del club partenopeo, Giovanni Manna (sarà ufficializzato a fine mese al termine del campionato) è un grande estimatore di Ederson da tempi non sospetti, visto che l’aveva corteggiato nei mesi scorsi pure per la Juve. Insomma, l’interesse è di quelli datati. In attesa del mercato lunedì Ederson vivrà una serata amarcord, tornando da avversario all’Arechi.

Una sfida speciale quella contro la Salernitana del dg Walter Sabatini, che ebbe il coraggio di puntare con decisione sul centrocampista nel gennaio 2022, investendo 6 milioni per acquistarlo dal Corinthians. Pochi mesi per conquistare tutti e trascinare i granata alla salvezza. L’Atalanta nell’estate dello stesso anno anticipò la concorrenza del PSG, portandolo alla corte di Gasperini per 22 milioni (14 cash più il cartellino di Lovato valutato 8). Ederson però non avrà neppure il tempo di emozionarsi: la sua concentrazione sarà tutta rivolta all’obiettivo di riportare la Dea in Champions League. Ecco perché non ci sarà spazio (durante i 90 minuti) per i sentimenti verso chi l’ha consacrato nel calcio europeo.