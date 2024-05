Atalanta storica, a Palosco è mania nerazzurra: nasce il piccolo...Lookman

È Atalanta , e soprattutto Lookman , mania. I bergamaschi, dopo il 3-0 al Marsiglia , si sono ufficialmente qualificati all'ultimo atto dell' Europa League . Per la prima volta nella loro storia, il club nerazzurro raggiunge una finale europea, che fa il paio con quella che la squadra di Gian Piero Gasperini giocherà in Coppa Italia contro la Juventus. Tra i marcatori nella serata di ieri Ademola Lookman , che nelle scorse ore è stato protagonista anche per un altro motivo.

Atalanta, a Palosco nasce Lookman

A Palosco, comune di 5730 abitanti in provincia di Bergamo, è nato un piccolo... Lookman. È questo, infatti, il nome dato al nascituro, registrato all'anagrafe e mostrato in bella vista su uno schermo all'interno del comune: "L'amministrazione comunale dà il benvenuto al piccolo Lookman", la frase luminosa riportata.

Una scritta che in realtà sembrerebbe essere di qualche giorno fa, ma che nelle scorse ore ha fatto il giro dei social, proprio in concomitanza con l'approdo dell'Atanta in finale di Europa League. Una finale raggiunta anche grazie a Lookman: e chissà che l'attaccante nigeriano, in caso di gol nella finale europea, non voglia dedicare la rete a chi ha deciso di celebrarlo al punto da dare al proprio figlio il suo nome.