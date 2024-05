L’Atalanta si prende la Champions in attesa dell’Europa League: 2-0 a Lecce

L'Atalanta centra il 5º successo consecutivo. Al Via del Mare, gli uomini di Gasperini (squalificato e sostiuito in panchina da Gritti) si impongono per 2-0 nella sfida valida per la penultima giornata di Serie A raggiungendo così la matematica qualificazione in Champions League. Un risultato che segue il ko in Coppa Italia e anticipa la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma mercoledì 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino. La Dea consolida inoltre il 5º posto e si porta a quota 66 punti a 6 lunghezze dalla Roma, che domenica sera ospiterà il Genoa e 1 dalla Juve, attesa lunedì sul campo del Bologna. I bergamaschi devono inoltre recuperare la sfida contro la Fiorentina. I salentini si congedano invece con il pubblico di casa con la salvezza già in tasca.