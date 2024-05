De Roon a letto con la coppa: "Un nuovo amore". La moglie replica così

Marten De Roon è stato tra i protagonisti della grande festa in casa Atalanta. All'indomani della vittoria nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il capitano della 'Dea' (ieri assente per infortunio), ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto in cui lo si vede a letto con la coppa: "Ho mandato un messaggio a mia moglie dicendole che ero a letto con un nuovo amore". La prima risposta della moglie, nei commenti è stata un "Va tutto bene" accompagnato da una faccina maliziosa...

De Roon, le reazioni alla gag e la storia della moglie

Il simpatico siparietto tra De Roon e la moglie ha scatenato i tifosi, che hanno apprezzato con migliaia di like e commenti alla foto: "Non può essere gelosa della tua 'nuova ragazza'. Grande Martino!". Tanti i messaggi sotto al post anche compagni di squadra e amici. La moglie è poi tornata altrettanto ironicamente sull'argomento, ripostando tra le storie Instagram la foto del marito a letto con il trofeo, accompagnando lo scatto con la più classica delle domande: "Who is she?".