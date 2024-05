La Uefa celebra l'Atalanta con una...gaffe: ne fa le spese Musso

Juan Musso è stato tra i protagonisti della splendida impresa dell' Atalanta , che ha sconfitto il quasi imbattibile Bayer Leverkusen nella finale di Europa League . Il portiere ha avuto il merito di mantenere la porta inviolata, impendendo la possibile rimonta dei tedeschi. Una prestazione che non è passata inosservata neanche agli occhi della Uefa , che aveva deciso di celebrarlo con un post sui propri social. Nel farlo è arrivato però un clamoroso errore.

Gaffe Uefa, la risposta di Musso

La Uefa ha celebrato il portiere argentino sui propri social scrivendo: "Juan Musso è il primo portiere a mantenere la porta inviolata in una finale di Europa League da Jan Oblak nel 2018". Un dato sicuramente corretto, peccato che la foto pubblicata con il post sia quella di Francesco Rossi, terzo portiere dell'Atalanta. Un errore che non è passato inosservato, visto che lo stesso Musso ha commentato divertito scrivendo: "Quello non sono io, è Rossi". A quel punto l'account della Uefa ha corretto la gaffe rimuovendo e ripubblicando il contenuto con l'immagine corretta.