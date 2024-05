Gasperini, Atalanta e futuro: le parole di Percassi fanno sognare i tifosi

Dopo la vittoria in Europa League, con lo splendido 3-0 contro il quasi imbattibile Bayer Leverkusen, sono giorni decisivi per il futuro di Gian Piero Gasperini . L'allenatore ha infatti conquistato il suo primo trofeo in carriera e potrebbe decidere di lasciare da eroe assoluto, accetando la proposta del Napoli . Un'opzione che però l' Atalanta sembra non voler prendere in considerazione, come confermato dal presidente Antonio Percassi .

Atalanta, il punto sul futuro di Gasperini

Le parole di Percassi fanno pensare ad un possibile accordo per il rinnovo di contratto di Gasperini. L'allenatore è infatti in scadenza nel 2025 e se dovesse decidere di rimanere lo farebbe con un nuovo accordo che lo legherebbe ai nerazzurri sostanzialmente "a vita". Anche per questo il Napoli ha riallacciando nelle ultime ore i rapporti con Antonio Conte per provare a riportare l'ex Tottenham in Italia. Il domino allenatore in Serie A non si può ancora dire finito.