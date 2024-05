Gasperini annuncia: “Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora”. Sul Napoli...

L'Atalanta chiude nel migliore dei modi la stagione dopo il clamoroso successo in Europa League. La Dea si è imposta con il risultato di 3-0 sul Torino di Juric, e al termine della sfida ai microfoni si è presentato Gasperini per commentare la prestazione dei suoi e non solo. Il tecnico dei bergamaschi ha dichiarato: "Il legame con Percassi è sempre stato molto forte e solido, basato su rispetto e affetto reciproco. Sui rinnovi in passato non ci sono mai stati problemi. Io sono sempre stato legato e vincolato all'Atalanta, poi dopo 8 anni può arrivare da parte di tutti, se uno avverte un po' di stanchezza e di fatica, la sensazione che forse può essere l'anno per uscire. È una cosa normale, sono riflessioni che sono state fatte da tutte e due le parti e poi dopo si è andati in una direzione di continuare, quindi siamo tutti felici. De Laurentiis è da tanti anni che fa apprezzamenti nei miei confronti: questo mi fa piacere, ma il Napoli farà la sua scelta e sicuramente una grande squadra".