Pagliuca, prima l'Europa League con l'Atalanta e ora le finali NBA con i Celtics

Da quando è entrato nell'Atalanta diventandone copresidente, Stephen Pagliuca deve aver perso il conto delle sue trasvolate intercontinentali e non soltanto fra Boston e Bergamo, ma fra Boston e Liverpool, Botson e Marsiglia, Boston e Dublino, per limitarci alle ultime tappe dell'irresistibile ascesa della Dea. Il sessantanovenne presidente di Bain Capital, fondo d'investimento americano che gestisce 180 miliardi di euro di capitali investiti è anche comproprietario dei Boston Celtics, una delle trenta franchigie NBA, detentori del record di vittorie assolute (17), condiviso con i Los Angeles Lakers, di cui otto consecutive ('59-'66), record per uno sport professionistico americano, allineando anche 11 titoli di East e 25 vittorie nell'Atlantic Division. Euforico per lo storico trionfo in Europa League, Pagliuca si prepara alle finali NBA alle quali i Celtics si sono qualificati spazzando letteralmente via gli Indiana Pacers 4-0, punteggio che nel lessico dei playoff Nba si chiama sweep, ovvero quando una squadra si qualifica al turno successivo non perdendo mai una partita al meglio delle sette previste dal regolamento. Boston ha vinto Gara4 imponendosi 105-102 ed è in attesa di conoscere quale sarà la sua rivale che scaturirà dal confronto fra Dallas e Minnesota. L'investimento che Pagliuca and partners hanno effettuato nell'Atalanta il19 febbraio 2023 si è rivelato particolarmente felice, scandito dagli strepitosi risultati della squadra di Gasperini, attualmente al N.17 del ranking Uefa dopo avere scavalcato Juve e Napoli, proiettata verso la nuova stagione che la vedrà impegnata su cinque fronti, a cominciare dalla finale di Supercoppa Europea, il 14 agosto a Varsavia, avversaria la vincente di Real-Borussia Dortmund, finale di Champions League, in programma sabato 1 giugno a Wembley. A seguire, il campionato, la Champions League, la Supercoppa di Lega in Arabia, la Coppa Italia.