Atalanta-Fiorentina, designato Orsato: l’ultimo fischio in Serie A

Per terminare il puzzle della stagione di Serie A manca solo un pezzo, il recupero del match tra Atalanta e Fiorentina (non disputato per il malore e poi la tragica morte di Joe Barone), fissato per il prossimo 2 giugno. Ed è stato ufficializzato anche l'arbitro: sarà Daniele Orsato. La sua ultima partita nel campionato italiano, la numero 289. Concluderà la carriera al secondo posto per presenze, dietro solo a Conetto Lo Bello (328). La gara non decreterà verdetti importanti, tranne per il terzo posto che la Dea può centrare a discapito della Juventus qualora dovesse vincere. L'unico nodo da sciogliere riguarda invece la nona squadra in Europa e questo dipenderà dalla finale della viola in Conference League: qualora dovesse conquistarla la squadra di Italia, il Torino andrebbe di diritto nella terza competizione europea.