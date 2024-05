Atalanta, Percassi e la telenovela Gasperini: "Per me resta..."

"Gasperini resta? Per me sì, per cui non c'è problema". Così il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, a margine dei premi Rosa Camuna in Regione Lombardia, a proposito del futuro dell'allenatore che ha portato la Dea a vincere la sua prima Europa League nonché il suo primo titolo continentale. Alla domanda se c'è ancora da parlare per mettere tutto nero su bianco, Percassi non ha risposto e salutando i presenti ha lasciato la sala.