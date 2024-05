Gasperini e il perché è restato all'Atalanta: "Quando giriamo per Bergamo..."

L'Atalanta è ancora alle prese con i festeggiamenti per l'Europa League. Questa mattina la squadra nerazzurra è stata accolta dal Comune di Bergamo per ricevere dal Sindaco la medaglia d'oro della città per il risultato conseguito. Presenti all'evento tutta la dirigenza compreso il proprietario di maggioranza Pagliuca, Antonio e Luca Percassi oltre all'allenatore Gasperini e tutta la squadra.

Atalanta, le dichiarazioni di Gasperini "Vorrei dire che con questi ragazzi siamo stati sempre lì a pensare, a prepararci, ad allenarci per migliorarci e avere dei risultati sportivi. Non immaginavamo nemmeno noi quelli che sarebbero stati i nostri traguardi" - ha detto Gasperini durante la cerimonia. Poi ha proseguito: "A un certo punto abbiamo cominciato a credere e a capire che potevamo andare sempre più in alto. Ci ha sempre animato lo spirito di volerci migliorare per portare un risultato sportivo. Alla fine ci siamo resi conto che dietro di noi c'era una felicità enorme, è stato quello che ci ha dato più piacere di tutti. Tutte le volte che andiamo in giro per la città vediamo gente felice, per noi questo è il più grande successo. È stato meraviglioso vedere le persone abbracciarci, le stesse che al mattino pensavano subito a noi, a come venire a Roma e a Dublino. Abbiamo capito cosa è la storia di Bergamo e di questa città, cosa c'è dietro questa squadra. Tutti i giocatori che sono passati da qui hanno portato un piccolo contributo, è straordinario capire l'attaccamento e la fede, ciò che rappresenta l'Atalanta. È una cosa che ho sempre provato a trasmettere".

Atalanta, le parole di Percassi e Pagliuca Poi ha preso parola anche il presidente Antonio Percassi: "Dov'è la forza dell'Atalanta? Abbiamo fatto investimenti importanti e continueremo a farli, c'è un personale fantastico a Zingonia, c'è uno schieramento di persone che danno il meglio, grazie a tutti abbiamo raggiunto i risultati. C'è gente in continuazione che piange dalla felicità, la Dea ci ha fatto sognare. Giriamo nel mondo e si parla dell'Atalanta, abbiamo ricevuto commenti pazzeschi. Ora prepariamoci a domenica (contro la Fiorentina, ndr), c'è un altro scalino da salire". Poi l'ad Luca Percassi ha aggiunto: "Da bergamasco è un grande onore essere qui, ci tengo a ringraziare in maniera particolare tutti i ragazzi, mi ricordo esattamente cosa è successo per portarvi qui, ognuno di voi ha una storia diversa. Quello che siete stati in grado di fare per l'Atalanta vi renderà eroi per sempre. Un grazie enorme, avete fatto delle scelte rinunciando ad altro, ma questo vi ha premiato". Infine il proprietario di maggioranza Stephen Pagliuca: "Sono molto orgoglioso di essere parte di questa società e di questa città, grazie ai ragazzi, allo staff, ai tifosi per questa grande stagione, ora è il momento di festeggiare il duro lavoro di tutti".

