Gasperini rincara la dose: i debiti Inter, la Superlega e l’esempio Atalanta

"L'esempio dell' Atalanta è unico non perchè ha vinto l'Europa League, ma perchè ha vinto in queste condizioni economiche così sane. Ma non è la realtà dell'Inter, riguarda tutta Europa. Centinaia di milioni di differenza tagliano fuori tutto il resto delle squadre. Per questo quello che abbiamo fatto, come il Leicester qualche anno fa, è difficilmente ripetibile". Così Gian Piero Gasperini , che ai microfoni di Rai Radio 1 ha commentato la stagione della Dea, conclusa con un piazzamento al 4º posto in campionato - i bergamaschi hanno fallito il sorpasso ai danni della Juve perdendo il recupero contro la Fiorentina - e lo storico trionfo in Europa League. L'Atalanta contenderà dunque al Real Madrid la prossima Supercoppa Europea nella sfida in programma il 14 agosto al National Stadium di Varsavia.

Gasperini e il gap con l'Inter

"Non si tratta solo dell'Inter. Dall'Inghilterra e alla Spagna passando per la Francia, forse non in Germania, ci sono tante squadre che vincono con alle spalle queste condizioni economiche - ha aggiunto il tecnico - . Poi se lo possono anche permettere, perché hanno anche un bacino tale di attenzione e di possibilità di recuperare certi debiti. Ma l'Atalanta non può assolutamente pensarci. Ma vale così per tantissime squadre".

"L'insostenibilità del calcio in Europa ha creato un sacco di problemi, ha portato a cercare di fare la Superlega, ha portato a una nuova Champions diversa, sempre però con una motivazione sullo sfondo: avere molti più soldi che poi alla fine non bastano mai. Scudetto? Di questi tempi è davvero molto difficile diventare competitivi. Ci sono 25 punti di differenza tra noi e l'Inter. Già essere in zona Champions per l'Atalanta deve essere un grande traguardo. Poi nessuno si tira indietro ed è giusto la gente sogni di fare qualcosa in più".

Gasperini sul proprio futuro

"Rinnovo? Sinceramente in questi giorni abbiamo solo festeggiato e giocato tanto. Con la famiglia Percassi non ci saranno mai problemi, con me sono stati molto rispettosi e generosi. Non abbiamo mai avuto problemi dal punto di vista contrattuale. Ma poi le cose sono molto chiare. Il problema più importante sarà migliorare la squadra, bisognerà lavorare tantissimo e non sarà facile. Sono abituato a stare tutti i giorni sul campo. Ora siamo nelle mani migliori possibili. Non so se in futuro si aprirà una possibilità del genere, non mi vedo molto in una rappresentativa nazionale, anche se sarebbe di grande prestigio e onore".