Koopmeiners contro Koopmeiners: l'amichevole dell'Atalanta finisce pari

Solo un pareggio per l'Atalanta, che sfiora la rimonta contro l'Az Alkmaar nella sua prima amichevole stagionale. Al gol di De Ketelaere , che aveva ribaltato il risultato al 70', risponde infatti Zeefuik che approfitta di un pasticcio in difesa. Al netto di alcune sbavature difensive, resta la buona prestazione per gli uomini di Gasperini , che nonostante lo svantaggio iniziale sono stati in grado di costruire diverse occasioni da gol, come quelle che hanno visto Koopmeiners - per il cui cartellino procedono le trattative fra Bergamo e Torino - provare a lasciare la propria firma sul risultato finale. L'olandese, in campo per tutta la gara, ha inoltre sfidato il fratello Peer, reduce dal prestito all'Almere City.

Il racconto della partita

Partono bene gli uomi di Gasperini, che si rendono pericolosi dopo il primo quarto di gioco con Ruggeri che non riesce a trasformare il buon giro palla innescato da Scamacca. Al 28', Koopmeiners riceve palla in area e calcia di prima intenzione, senza però riuscire a battere Zoet che devia in angolo. Pochi minuti dopo l'olandese spreca una grossa occasione creata in seguito al contropiede nerazzurro. A sbloccare le marcature ci pensano però i padroni di casa, che al 35' minuto vanno a segno con il colpo di testa vincente di Parrott. La Dea non perde tempo a reagire, tornando però negli spogliatoi sotto di un gol. Nella ripresa, dopo il palo sfiorato da Scamacca, i bergamaschi trovano il pareggio grazie all'autorete di Wolfe che devia involontariamente la conclusione di Lookman al 65'. 5 minuti dopo, De Ketelaere ribalta il risultato. Nel finale, un errore di Toloi tradisce Musso che viene superato da Zeefuik per il 2-2 finale.

Koopmeiners rinnova fino al 2028: ma è Peer!

Koopmeiners firma il rinnovo. La notizia non riguarda però il centrocampista dell'Atalanta, tra i nomi più caldi del mercato bianconero, bensì il fratello Peer. Classe 2000, il fratello del giocatore in forza alla Dea ha infatti rinnovato il contratto che lo lega all'Az Alkmaar, con nuova scadenza concordata per il 2028. Ad annunciarlo è la stessa società sui propri profili social.