Scamacca shock, ko almeno 6 mesi: rotti legamenti e menisco. E l'Atalanta...

Con l'inizio della stagione ormai alle porte, arriva una notizia pessima per Gianluca Scamacca . L'attaccante della Nazionale era infatti stato costretto a terminare in anticipo l'amichevole disputata ieri dall' Atalanta contro il Parma per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro . Un problema molto più grave del previsto, visto che il classe 1999 si opererà a Villa Stuart già nella giornata di oggi.

Atalanta, incubo Scamacca: c'è la rottura del crociato e menisco

Gli esami a cui si è sottoposto in mattinata Gianluca Scamacca hanno evidenziato diverse lesioni tra cui la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale. Un problema gravissimo, per cui verrà operato già in giornata nella clinica di Villa Stuart a Roma e che lo costringerà a rimanere fermo per parecchi mesi. Ancora da chiarire infatti i tempi di recupero, ma la certezza è che l'ex Sassuolo e West Ham potrà tornare in campo solo nel 2025. Una tegola pesantissima per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ora potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Da capire se questa notizia potrà influenzare anche la trattativa con la Juventus per Koopminers.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito