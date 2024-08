L’Atalanta sbanda pure in Germania: gol sprecati, difesa inguardabile. Ansia Real

Sconfitta pesante, la seconda dopo quella di Parma, per l’Atalanta di Gasperini nell’ultima amichevole del precampionato, ad Amburgo contro il St. Pauli. Dopo un primo tempo dominato dai bergamaschi con 5 palle gol e almeno 3 grandi interventi del portiere di casa Vasilj , nella ripresa l’Atalanta subisce tre reti in 12 minuti con disattenzioni troppo gravi per essere vere: prima una rete da calcio piazzato con la palla che attraversa tutto l’area e viene insaccata da Eggestein sul secondo palo, poi un retropassaggio sciagurato di Hien che manda in rete Afolayan e infine il tris sugli sviluppi di una rimessa laterale con rete, tra le gambe di Musso , del numero 16 Boukhalfa .

Esordio Retegui

Esordio per Mateo Retegui, l’ex Genoa gioca 45 minuti e va anche vicino alla rete nonostante abbia conosciuto i compagni solo alla vigilia della partenza per Amburgo. Problemi per Zaniolo, rimasto fuori per una tendinite al piede sinistro. Con il 3-4-3 sostenuto in avanti da De Ketelaere, Tourè e Lookman, la Dea parte subito molto forte e nel giro di un quarto d’ora abbondante arriva tre volte alla conclusione con Lookman (2’ e 7’) e Touré (16’) trovando un paio di ottime risposte dell’estremo del St. Pauli Vasilj. Nel conto delle occasioni entrano anche un destro deviato sul fondo di De Ketelaere (21’) ma soprattutto un sinistro a colpo sicuro di Pasalic (29’) stoppato ancora una volta dal portiere dei tedeschi. Dopo il riposo, l’Atalanta si presenta con Retegui e Hien al posto di Tourè e Djimsiti, il St. Pauli costruisce la vittorie sugli errori dei nerazzurri che tra il primo e il secondo gol sfiorano il pari con Retegui (17’) e Lookman (20’) ma alla fine perdono nettamente senza che Hien (34’, di testa) e ancora Retegui (38’) riescano a rendere la sconfitta meno pesante. Il Real Madrid è tra pochi giorni, c’è davvero poco da stare allegri.