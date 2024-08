Pubill-Atalanta, l'oro olimpico è arrivato per le visite mediche

Un'estate no stop quella di Marc Pubill. L'esterno ha vinto da pochi giorni l'Olimpiade di Parigi con la Spagna e il giorno seguente è partito per Milano dove ad aspettarlo è arrivata l'Atalanta. Un vero e proprio blitz quello dei bergamaschi, a pochi giorni dalla finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, perché la dirigenza ha strappato il classe 2003 alla concorrenza agguerrita di altri club, tra cui la Roma in Italia. Un esterno di quelli che piace a Gasperini: corsa, sostanza e con la capacità di andare a creare pericoli in fase offensiva. Ai Giochi ha giocato 5 gare e ha trovato una rete contro l'Uzbekistan. Per lui in mattinata sono previste le visite mediche di rito.

Pubill-Atalanta, visite e dettagli Questa mattina l'esterno spagnolo è arrivato alla Casa di Cura La Madonnina a Milano per effettuare le visite mediche di rito, prima di mettere le firme sul contratto che lo legherà per i prossimi anni all'Atalanta. Marc Pubill è pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia Dea, un rinforzo importante e anche di prospettiva perché le qualità non mancano e l'età è senza dubbio dalla sua parte.

Il classe 2003 è arrivato dall'Almeria per 16 milioni più bonus (per un totale di 20) ed è pronto a difendere i colori nerazzurri a partire da una sfida particolare, quella contro il Real Madrid, affrontato più e più volte nelle sue stagioni ne LaLiga. In giornata è attesa anche l'ufficialità.

