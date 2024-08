Gasp-Ancelotti, Juve in comune e la differenza di valore estrema Atalanta-Real

Gasp-Ancelotti, la Juve in comune e le assenze

Oltre alla grande passione per il calcio, Gasperini e Ancelotti hanno in comune anche la Juventus. Quando Carletto era sulla panchina bianconera, Gian Piero allenava le giovanili. E magari chissà qualcosa gli avrà rubato. Ora saranno faccia a faccia in una sfida tutta italiana. Però l'allenatore della Dea dovrà fare i conti con varie indisponibilità. Oltre Scalvini, ai box dall'ultima partita della scorsa stagione, e Scamacca che ha subito un brutto infortunio in amichevole, non ci sarà neanche Koopmeiners, non convocato per via della trattativa con la Vecchia Signora. Assenze che rendono la sfida ancora più difficile, ma Gasp ci ha abituati a cose impensabili.