Koopmeiners, Gasperini durissimo: "Giocatore condizionato, è una vittima"

Gasperini duro su Koopmeiners

Sulle difficoltà torna a parlare Gasperini che ai microfoni di Sky: "Koopmeiners è un argomento che riguarda la società. Io posso dire di vederlo come una vittima che non è con noi, in questo ambiente. Era a orologeria questa cosa e non sono riuscito a convincerlo. E' stato fatto un qualcosa per danneggiare il più possibile l'Atalanta. E' stato condizionato da questa scelta. E' un ragazzo sano e recuperabile, poi su quello che accadrà nei prossimi giorni non lo so".E sulle defezioni in rosa aggiunge: "Dispiace per Scalvini e Scamacca, ma Koopmeiners è la vera vittima. È chiaro che vorresti arrivare al massimo delle tue possibilità, siamo coscienti, ma devo dire che anche quando siamo andati a Liverpool o in altri campi, spesso ci siamo trovati con qualche defezione, ho sempre chiesto ai ragazzi di fare una bella partita, senza avere problemi dietro di chi c'è o chi non c'è".