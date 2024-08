Atalanta in subbuglio: salta un altro convocato big oltre a Koopmeiners!

BERGAMO - L' Atalanta debutterà in campionato lunedì (ore 18.30) allo stadio Via del Mare di Lecce, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta con una sorpresa. Oltre a Teun Koopmeiners , sempre più vicino dal vestire la maglia della Juventus , l'assenza più clamorosa è quella di Ademola Lookman . L'eroe della finale di Europa League 2024 salterà la sfida contro il Lecce su sua espressa richiesta facendo risuonare le sirene del mercato. Assenti anche gli infortunati Kolasinac , Toloi e Zaniolo oltre a El Bilal Touré per motivi di mercato.

Lookman out a Lecce, indizio di mercato?

Negli ultimi giorni il nome di Lookman (contratto fino al 2027 con la Dea con un’opzione unilaterale a favore del club)è stato associato al Paris Saint-Germain che, da ricordare, ha appena dovuto subire l'infortunio del suo attaccante Goncalo Ramos alla prima giornata di campionato, problema che lo terrà fuori per mesi. Non c'è ancora stata un'offerta da parte del club parigino che però avrebbe contattato l'Atalanta, come successe nel 2023 quando il Psg era interessato ad Hojlund con l'attaccante che poi firmò con il Manchester United.

Samardzic nerazzurro, da domani in ritiro

Tra le partenze mancate però ce n'è una che fa piacere all'Atalanta. Lazar Samardzic non partirà con la squadra per la trasferta della prima giornata ma è ormai un giocatore nerazzurro. Il serbo si trasferisce a titolo definitivo dall'Udinese per 20 milioni più cinque di bonus ed è atteso da un contratto di 5 anni. Il classe 2002 è arrivato alle 11 di stamane a Milano per le visite mediche alla clinica La Madonnina, già domani potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro.