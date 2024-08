Gasperini: "Complimenti a Retegui e Brescianini. Lookman? Non so cosa succederà"

"Abbiamo un impianto di squadra indubbiamente solido, in un momento di apparente difficoltà i ragazzi sono passati sopra tutto". Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria esterna per 4-0 contro il Lecce nella gara d'esordio della Serie A 24/25. "Abbiamo messo in campo una prestazione molto bella, sotto tutti gli aspetti - analizza in prima battuta Gasperini -. Questa squadra, in una situazione apparente di difficoltà, mostra dei giocatori che passano sopra tutto, vanno in campo e giocano. Una grande emozione per i debuttanti, Retegui e Brescianini, ai quali faccio i complimenti. Sono due giocatori di Serie A che conosco molto bene, che ho incontrato da avversari e che è stato facile inserire, anche grazie ad una squadra che li aiuta e che li mette in condizione di fare bene".