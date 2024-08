Percassi, la risposta sul futuro Koopmeiners: “Qualunque decisione verrà presa…"

" Se ci saranno delle opportunità per rinforzarci le coglieremo sicuramente . Siamo vigili. Koopmeiners? L'obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della stagione. Questa estate siamo costretti a gestire delle situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Vedremo nei prossimi giorni , qualunque decisione verrà presa per il bene della società" - ha spiegato l'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino, preceduto da una grande protesta dei tifosi . Intanto però i bergamaschi continuano anche a rinforzarsi con altri colpi in entrata.

Atalanta, in arrivo Rui Patricio e Cuadrado

L'Atalanta fa sul serio e sta per chiudere la campagna acquisti con altri due giocatori d'esperienza che possono essere utili a Gasperini. Vista l'uscita di Musso, destinazione Atletico Madrid, i bergamaschi sono pronti a chiudere con l'ex Roma Rui Patricio, al momento svincolato. Svolgerà domani le visite mediche Dopo Bellanova, l'allenatore della Dea avrà un'altra freccia per la sua fascia: si tratta di Cuadrado. Anche il colombiano ex Juve, dopo la parentesi all'Inter, era rimasto senza squadra e ora proverà a rinascere in una piazza dove spesso accadono i miracoli. Anche per lui stesso iter del portiere portoghese. Poi la famiglia Percassi potrà dedicarsi alla Juventus per concludere la cessione di Koopmeiners. Le prossime ore saranno decisive e il conto alla rovescia è iniziato. Si attende la fumata bianca-nera.