Atalanta, emergenza Gasp per l'Inter? Zaniolo verso il forfait, Hien...

Non arrivano buone notizie per l' Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista del match contro l' Inter . I bergamaschi (che in queste ore hanno ceduto Koopmeiners alla Juventus ) dovranno fare a meno di diversi elementi per il match di San Siro che si disputerà venerdì a partire dalle ore 20.45. A partire, molto probabilmente, da Nicolò Zaniolo , che si è fermato e che dovrebbe saltare la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi .

Atalanta, emergenza per l'Inter: Zaniolo out?

Zaniolo ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro. Tanto più che nella giornata odierna non si è allenato con i compagni, ma ha svolto soltanto terapie. Dunque la sua presenza per la gara contro l'Inter è a serio rischio. Da capire, in vista del match di dopodomani, anche le condizioni di Hien, che quest'oggi è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. A ciò si aggiunge il lavoro individuale svolto da Bakker, Kolasinac e Sulemana (i primi due in campo, il terzo in piscina).

Senza contare, chiaramente, i lungodegenti Scalvini e Scamacca che proseguono nel lavoro di recupero. Gasperini si trova ad affrontare una vera e propria situazione emergenziale, eppure una nota positiva dalla giornata odierna è comunque emersa. Ademola Lookman, dopo le insistenti voci di mercato, quest'oggi ha ripreso a lavorare con i compagni: da valutare se sarà in una condizione sufficiente per la gara con l'Inter oppure no.