Gasperini: "Koopmeiners ha raggiunto quello che voleva. Ora sono tutti felici"

Conferenza stampa della vigilia per Gian Piero Gasperini . Domani la sua Atalanta sfiderà l' Inter , provando a sfatare il tabù San Siro contro i nerazzurri. Una sfida a cui i bergamaschi arrivano con qualche defezione, e senza ovviamente Teun Koopmainers , passato ufficialmente alla Juventus . E proprio il calciomercato è uno dei temi affrontati dal tecnico della Dea in sala stampa.

Atalanta: Gasp su Koopmeiners e il tabù Inter

La conferenza inizia proprio con una battuta sulla cessione di Koopmeiners: "Ha ottenuto ciò che voleva, ci ha dato tanto. Sono tutti felici: lui, la Juventus e l'Atalanta. E vissero tutti felici e contenti". Chi alla fine è rimasto, nonostante l'interesse del Psg, è Ademola Lookman, che da ieri ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, ma sul quale non si sbilancia: "Se sarà disponibile? Vedremo". Chi quasi certamente non ci sarà è Hien: "Ha avuto un forte attacco influenzale, 99 su 100 non sarà a disposizione". Poi si passa a parlare dell'avversario di domani, l'Inter: "Mai vinto a San Siro contro di loro, ma c'è sempre una prima volta. Sono forti, questa partita arriva un po' troppo presto con tutte le vicissitudini che ci sono state, ma giochiamo una gara importante contro la squadra che ha vinto il campionato".

Una valutazione sulle avversarie della Serie A: "L'Inter ha fatto mercato con grande anticipo, ed è una squadra consolidata. La Juve ha fatto una campagna acquisti straordinaria, anche il Milan si è mosso e il Napoli sta completando la rosa. Ma soprattutto credo che le squadre medie abbiano alzato il loro livello". A proposito di mercato, arriverà qualche altro calciatore all'Atalanta in queste ultime ore? Gasperini risponde così: "Mi aspetto 5-6 giocatori (ride, ndr). Complicato prevedere cosa accadrà, non manca molto alla fine".