Gasperini e il mercato dell'Atalanta: "Non faccio conti, ma Koopmeiners..."

MILANO - Secondo ko di fila per l'Atalanta che dopo la sconfitta contro il Torino crolla a San Siro contro l'Inter. Termina 4-0 per in nerazzurri di Inzaghi e al termine della partita il tecnico della Dea, Gian Piero Gapserini analizza così il match: "I primi dieci minuti hanno determinato molto, anche l'umore della nostra squadra che dopo la sosta potrà contare su tutti gli effettivi. oggi in difficoltà numerica in difesa, io penso che il nostro campionato inizierà dopo la sosta". Gasperini aggiunge ai microfoni di Dazn: "Risultato molto negativo, ma ho visto i ragazzi nuovi che hanno cercato di tenere il campo fino alla fine. Nel primo tempo potevamo creare di più, devo attaccarmi alle cose migliori fatte e ripartire con un organico più completo".

Gasperini e la frase su Koopmeiners

"Purtroppo ci sono state difficoltà da subito. L'estate era partita bene, la società aveva fatto ottime operazioni con ottime plusvalenze e insieme ai soldi della Champions c'è stato spazio per investire. I giocatori sono arrivati nelle ultime settimane e c'è ancora da costruire", sul mercato si esprime così Gasperini che poi aggiunge: "Abbiamo incassato molto, abbiamo investito molto, abbiamo venduto giocatori che costano. Io non faccio mai i conti in tasca al mio club, ma Scamacca, Scalvini, Lookman, come Koopmeiners, forse di milioni ne valgono anche di più". In chiusura: "Ripartiremo dopo la sosta con una rosa che avrà 10-11 nuovi da inserire e studiare. Bisognerà sperimentare in campionato perché non l'ho potuto fare in questi 50 giorni perché sono arrivati tutti nelle ultime settimane".