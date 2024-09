Gasperini: "Spero in Zaniolo. Cuadrado? L'avrei buttato dentro volentieri..."

"Mi è piaciuta la reazione". Gasperini non ci gira attorno dopo la vittoria contro la Fiorentina. Sotto due volte, ma l'Atalanta riesce a rispondere e colpire al momento giusto. Il colpo del ko arriva nel recupero del primo tempo con due gol in pochi minuti: prima De Ketelaere e poi con il destro di Lookman. Nella ripresa la Dea resiste agli attacchi della Viola e sfiora il poker a più riprese, alla fine arrivano i tre punti dopo il doppio ko contro Inter e Torino: "Due gare diverse per come sono maturati i risultati".