L'Atalanta prende appunti: la doppia sfida per tornare Dea

BERGAMO - Il giorno dopo, ripensando alla doppia occasione fallita da Retegui ma anche alla forza dell' Arsenal che è stato controllato (prima) e attaccato (dopo) strappando un risultato importante anche se a reti bianche, a Bergamo si vivono emozioni contrastanti. L' Atalanta ha tenuto testa ad una squadra oggettivamente forte, abile sul piano tecnico e molto organizzata grazie anche ad una condizione atletica davvero da applausi. Ranking o meno, il confronto con la compagine di Arteta che l'hanno scorso è stata per diverso tempo in lizza per il titolo, è stato tenuto alla grande da parte della squadra di Gasperini : nel finale, sembravano essere gli ospiti quelli che si stavano accontentando del pareggio a fronte di una Dea pimpante e vogliosa di strappare i tre punti.

Le sensazioni dopo l'Arsenal

Nelle dichiarazioni del post partita, Gasperini ha comunque espresso soddisfazione per quanto fatto vedere dalla sua squadra anche in virtù dello spirito di abnegazione che De Roon e compagni hanno messo in campo. In particolare, bravissimi i 3 attaccanti che si sono spesi in diverse coperture difensive per garantire alla squadra tutto l'apporto necessario anche a protezione della propria porta. Un altro spunto di riflessione interessante è dato dalle alternative che sono scese in campo nella ripresa. La sorpresa più grande è stato senza dubbio Cuadrado, il colombiano si è piazzato sulla corsia mancina e per ben due volte ha cercato la sterzata secca verso il centro con il tiro a giro sul palo più lontano. È mancata precisione, certo, ma i segnali restano molto importanti.

In questo momento Gasperini sta lavorando puntando di più sui giocatori che già conoscono schemi e automatismi scegliendoli con maggior frequenza tra i titolari, allo stesso tempo l'inserimento dei nuovi acquisti procede spedito visto che Retegui è già da considerare un punto di riferimento, Brescianini in campionato ha sempre giocato e poi ci sono Bellanova, Zaniolo e Samardzic cui presto si aggiungerà l'ivoriano Kossounou. Insomma, le alternative non mancano e ora si tratta principalmente di continuare un percorso che con il mercato chiuso sarà molto meno influenzato da eventi e mal di pancia esterni.