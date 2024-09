De Roon, che fai? La foto social dopo il rinvio di Atalanta-Como scatena i tifosi

Marten de Roon come non lo abbiamo mai visto. Il calciatore ha approfittato del rinvio della partita Atalanta-Como (posticipata a causa delle avverse condizioni meteorologiche) per mostrare ancora una volta il suo lato ironico e imprevedibile sui social. Sui suoi profili ufficiali è infatti apparso vestito per una giornata in spiaggia, con tanto di borsa da mare e ciambella galleggiante sotto la pioggia in un Gewiss Stadium deserto. La divertente immagine è stata accompagnata dalle seguenti parole: "Per chi vive all'estero: questa è l'estate indiana (ovvero di San Martino, ndr) italiana". I tifosi si sono scatenati a suon di commenti, esaltando l'umorismo del capitano di Gasperini.