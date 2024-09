Gasperini amaro: “Gente svuotata, Atalanta in difficoltà e spenta”

Gianpiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la brutta sconfitta del Gewiss Stadium inflitta dal Como di Fabregas. Il tecnico dell'Atalanta ha dichiarato amareggiato: "Abbiamo fatto una buona partita all'inizio ma piano piano ci siamo spenti. Ho visto gente svuotata di energie. Il secondo tempo è iniziato nel peggiore dei modi e veniamo fuori male da questa partita. Abbiamo fatto tanti cambi per conoscere alcuni giocatori ma sicuramente non abbiamo fatto bene". Gasperini ha poi aggiunto: "In altre partite abbiamo subito dei gol da palla inattiva. Oggi no ma abbiamo avuto grande difficoltà a centrocampo. Loro avevano una velocità e una tecnica che non riuscivamo a contrastare".