Gasperini: "Atalanta cambiata tanto, tutti devono maturare. Anche Samardzic"

BOLOGNA - L' Atalanta esce con un punto da Bologna grazie al gol al 90' di Samardzic . Le parole di Giampiero Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Abbiamo fatto una buona gara, ma anche il primo tempo, siamo stati sempre vivi, abbiamo condotto spesso la gara, abbiamo avuto anche un'occasione importante con Lookman, abbiamo fatto indubbiamente una buona partita, poi chiaramente in dieci, insomma, dopo avevamo quasi sempre un'iniziativa lì, se devo dire, siamo stati poco lucidi, perché avevamo tanti attaccanti in campo, dovevamo avere un po' più di qualità, anche sfortunati nell'occasione del palo, della traversa indubbiamente, però con un po' più di lucidità, un po' più di sicurezza avremmo potuto segnare prima e puntare anche a vincere".

Sul momento

"Dopo il Como ovviamente eravamo delusi dal risultato, venivamo da due belle partite con Arsenal e Fiorentina. Questa è una squadra che è cambiata moltissimo, è da rifondare un po' tutto quanto. Averla buttata in 9 minuti ti crea delle delusioni, ma quest'anno sarà spesso così, ci sono tanti giocatori da conoscere e inserire. Questa sera ne sono entrati tanti, non è facile fare questi esperimenti a campionato iniziato, ma non sono assolutamente deluso dai ragazzi. Sarà difficile avere continuità".

Su Zaniolo

"È importante adesso che incominci a fare degli spezzoni anche con una certa continuità e che incominci a stare bene, atleticamente, fisicamente sta recuperando una condizione migliore, sicuramente, e poi lui è un giocatore che ha giocato pochissimo in questi mesi, anzi è stato quasi sempre fermo, giocando potrà migliorare la sua qualità, la sua lucidità, e poi insomma dare quel contributo che tutti ci auguriamo".

Samardzic nuovo leader?

"È quello che ci auguriamo tutti, io per primo, è sicuramente un ragazzo positivo che è venuto con voglia di fare, anche per lui ha bisogno, secondo me, di maturare anche sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto della personalità, perché ha una bella personalità tecnica, una bella sicurezza, però è chiaro che deve alzare un po' i suoi ritmi, deve alzare un po' la sua continuità, anche la sua forza fisica, perché i giocatori che ha nominato prima (Papu Gomez, Ilicic, Koopmeiners) erano anche più maturi di lui, lui è un ragazzo ancora molto giovane, io credo di sì, credo che quel ruolo lo possa fare con grande qualità e soprattutto essere determinante come lo è stato questa sera".