Gasperini su Shakhtar-Atalanta: "La loro tradizione pesa". E Zaniolo...

"Questo è un girone con otto gare e sono tutte partite complicate". Gian Piero Gasperini ha voluto subito avvisare l' Atalanta a non abbassare la guardia contro lo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini sono reduci da un punto conquistato al Dall'Ara contro il Bologna: "Li abbiamo visti, sono difficili da affrontare e sono abituati a giocare le Coppe". L'allenatore della Dea ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport.

Gasperini, le parole su Shakhtar Donetsk-Atalanta

Gasperini ha analizzato lo Shakhtar alla vigilia della sfida: "Una partita di spessore quella contro gli ucraini. Non hanno lo stesso valore dell'Arsenal perché erano in seconda fascia ma hanno una tradizione che pesa nonostante il loro campionato non sia paragonabile con quelli più importanti. Hanno una squadra più giovane rispetto al passato, però sono ragazzi preparati". Sul momento dell'Atalanta: "Eravamo ripartiti bene dopo la sosta poi c'è stata la caduta con il Como. Con il Bologna abbiamo giocato una buona gara. Siamo una squadra con tanti nuovi innesti che stiamo inserendo progressivamente, alcuni stanno dando buone risposte".