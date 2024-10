Gasperini come Allegri e non solo: "Mi manca qualche scudetto. Vlahovic..."

Atalanta-Genoa, le dichiarazioni di Gasperini

Queste le dichiarazioni del tecnico nel post partita: "Abbiamo giocato bene, siamo in un bel momento. La vittoria con lo Shakhtar ci ha lanciato e ora siamo in crescita. Poi ogni tanto ci sciogliamo come contro il Como, poi c'è da dire che giochiamo sempre. Ma quando siamo in palla, possiamo sempre fare ottime prestazioni. Se la sosta arriva nel momento sbagliato? Sì, ne avrei fatto a meno in questo momento. Poi devo dire che molti giocatori vanno via e per me non è molto utile. Il risultato condiziona molto, ma abbiamo fatto bene in campionato anche prima di stasera. Samardzic? I nuovi sono indispensabili ed è necessario il loro inserimento. L'unica cosa positiva nel giocare tante partite è proprio quella di poter inserire tanti calciatori. Piano piano li stiamo inserendo tutti, anche Vlahovic nel finale. 900 punti in Serie A come Allegri, Spalletti e Ancelotti? Sono in buona compagnia. Mi manca qualche scudetto in più rispetto a loro. Tutti questi punti con le squadre che ho allenate sono tante".