“Atalanta squadra più aggressiva, Gasperini uno dei tecnici più evoluti”

Conclusa la sosta per le nazionali si aprono le porte della Serie A . Si torna in campo e il Venezia è pronto a ospitare l' Atalanta . La squadra allenata da Eusebio Di Francesco , nonostante abbia dato prova di ottime prestazioni, è chiamata a smuovere la classifica che recita solo 4 punti conquistati fino a oggi. In una lunga conferenza stampa di vigilia, il tecnico dei lagunari ha commentato il momento dei suoi, in particolare rispetto all'avversario che si trovaranno di fronte domenica alle 15, con un grande elogio a mister Gian Piero Gasperini .

Venezia-Atalanta, parla Di Francesco

Primo punto all'ordine del giorno è la condizione dei giocatori che sono rientrati da pochi giorni dagli impegni con le rispettive nazionali: "Li abbiamo fatti recuperare per quanto possibile, senza carichi importanti. Farò le ultime valutazioni in serata. Non solo sono importanti quelli che giocano dall'inizio, ma anche chi subentra". Lo stato d'animo dello spogliatoio racconta la grande voglia di riscatto: "C'è rammarico, perché la squadra si è allenata veramente bene. Ci sono delle cose da migliorare e i ragazzi hanno il desiderio di raddrizzare quelle partite dove avremmo meritato di più, a partire da domani e partendo da un presupposto: dalla prestazione. Ci siamo fatti male da soli, è una cosa da evitare il più possibile".

Si è lavorato molto sulla gestione delle palle inattive: "Più li porti dalla tua parte, più aumenti il rischio. Questi episodi sugli angoli ci hanno condizionati. Quando ne concedi 12-13 chiaramente aumenta il rischio. Abbiamo preso il 50%".

Di Francesco si sofferma sulla condizione di alcuni calciatori: "Duncan è pronto per giocare, mentre Bjarkason speriamo di recuperarlo alla prossima sosta". Mente sulla possibilità di vedere Oristanio e Yeboah insieme: "Assolutamente sì, ma serve anche equilibrio. Yeboah ha grande spunto e qualità. Il problema è che si è allenato pochissimo con noi, anche per conoscere bene i meccanismi di squadra". Su Zampano: "Aveva avuto un problemino in rifinitura dopo il Verona, lo avevo lasciato fuori perché non ero riuscito a valutarlo". Per Haps c'è un "rimprovero": "L'unico allenamento che ha fatto con noi è stato oggi. Gol in Nazionale? Gli tirerò le orecchie (ride)".

C'è anche spazio per un messaggio ai tifosi: "Sono stato ad un fan club, ho sentito grande calore, sta a noi ora trascinare i tifosi".

Di Francesco su Gasperini

Come si fermano i bergamaschi? "L'Atalanta ha avuto alti e bassi. Alcune grandi prestazioni, altre meno importanti, ma è la squadra più aggressiva del campionato, credo che siano importanti i duelli individuali". E, soprattutto, Retegui che è in momento particolarmente prolifico: "Si vedeva anche a Genova che aveva qualità, dentro l'area è pericolosissimo, ed è maggiormente collaborativo anche con i compagni nello sviluppo".

Con un elogio particolare a Gasperini: "Uno degli allenatori più evoluti, è uno di quelli che ho votato di più alla Panchina d'Oro, per farvi capire quanto apprezzi il suo lavoro. Ha dato continuità al suo lavoro".