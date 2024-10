Gasperini: "Ederson ha giocato col dolore, Retegui ha ancora margine. Hien..."

Nonostante la lunga sosta, l' Atalanta è tornata in campo con il piglio giusto. Contro il Venezia quella dei nerazzurri è stata una prestazione importante, che ha dato seguito a quanto di buono visto nelle ultime settimane. Ad aprire le marcature è stato Pasalic . In apertura di secondo tempo ci pensa uno scatenato Retegui a chiuderla con un gol alla "Totti": l'ex Genoa approfitta di un regalo della difesa dei lagunari e con un cucchiaio morbido batte un inerme Stankovic. A commentare il successo per 2-0 dei suoi ragazzi è il tecnico Gian Piero Gasperini nell'immediato post-partita. Tanti i temi toccati e gli aspetti positivi analizzati dall'allenatore dei bergamaschi, ma c'è la nota dolente degli infortuni all'alba di un tour de force tra campionato e Champions League.

Venezia-Atalanta 0-2, parla Gian Piero Gasperini

Al rientro dalla sosta per le nazionali l'Atalanta è ripartita con il piede giusto. Per Gasperini, questo periodo non è stato poi così positivo: "Anziché recuperare giocatori nella sosta abbiamo finito per perderne altri, oggi valuteremo anche Hien, dopo l'influenza di Kolasinac. Hien non si sentiva più di giocare, aveva una forma influenzale. È stata una partita che poteva essere più a rischio, ma abbiamo fatto gol subito. Il Venezia aveva qualche energia in più, ma siamo stati attenti e compatti".

Si apre un periodo molto intenso, il calendario si infittisce: "Bisogna giocare tutte le partite, nessun risultato è scontato. Con il Celtic beh, è un'altra competizione, affrontiamo una squadra abituata a vincere campionati, squadra veloce soprattutto in attacco. Staremo attenti ad Ederson, aveva male ad un dente, oggi ha giocato con del dolore".

La Dea avrà anche perso Scamacca, ma ha trovato un gioiello: Mateo Retegui. "Sta dimostrando grande valore, sta crescendo e ha ancora margine dal punto di vista dei movimenti ed altri aspetti. Tecnicamente sta facendo bene. Oggi ha fatto un gol di grande qualità. Se devo fare un appunto, davanti potevamo fare meglio". Zaniolo seguirà le orme dell'attaccante? "Retegui è arrivato molto determinato. Quelle poche cose che gli chiedevamo le ha messe subito in campo. Zaniolo sta avendo spazio, ha giocato praticamente sempre, anche in situazioni abbastanza favorevoli, visto che eravamo in vantaggio. Deve adeguarsi allo spirito battagliero dell'Atalanta più che alla parte tecnica della squadra".

Com'è stata la partita di Lookman? "Probabilmente anche lui era affaticato, poi ci sono le partite e le esigenze delle squadre. Ci è già successo con il Como, avremmo rischiato di farlo anche con il Venezia oggi".

Sui calci piazzati si è intravisto qualche miglioramento: "Abbiamo le caratteristiche per poter fare meglio rispetto a quanto fatto in passato. Di recente abbiamo fatto pochi gol, abbiamo variato qualche situazione, è importante chi calcia, abbiamo cambiato anche chi va a colpire. Le palle inattive sono una risorsa importante anche per le grandi squadre".