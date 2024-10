Lamento Gasperini: “È il danno più grande del calcio, dovete intervenire”

È un risultato fin troppo esplicito quello di Atalanta-Verona di sabato 26 ottobre. Al Gewiss Stadium, gli uomini di Gasperini travolgono gli ospiti per 6 reti a 1, con 5 gol segnati solo nella prima mezz'ora a cui vanno sommati la traversa di Lookman e altre occasioni. Questi i firmatari della goleada che ha permesso alla Dea di agganciare la Juve al terzo posto in classifica con 16 punti e differenza reti pari a 10 - gli uomini di Motta sono attesi alle ore 18 a San Siro per contendere all'Inter di Inzaghi il secondo posto alle spalle del Napoli - : De Roon, Retegui (doppietta), Lookman (doppietta), De Ketelaere. L'Atalanta è così riuscita a replicare l'assedio a cui il pubblico di casa aveva già assistito in occasione dell'ultimo match di Champions contro il Celtic, riuscendo però a rompere la diga dei gol. Invitato a rispondere nel post gara, Gasperini ha dichiarato come "il gol è sempre stato al centro del mio progetto di gioco, per me giocare a calcio significa segnare. Mai pensato di puntare allo zero a zero. Voglio il record dell'allenatore che ha fatto segnare di più l'Atalanta". La goleada è poi servita a ringraziare il pubblico di casa, che prima del fischio d'inizio ha esposto uno striscione celebrativo delle 400 panchine di Gasperini: '"Per quello che hai fatto per tifosi, squadra e città, 400 volte grazie Gasp".