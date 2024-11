"La Juve è il loro biglietto da visita": Gasperini e l'incrocio Champions

L'Atalanta si prepara alla sfida in trasferta contro lo Stoccarda . Un bivio importante per la stagione europea che vede la Dea a 5 punti nella classifica generale di questa nuova Champions League . I tedeschi sono a una sola lunghezza dai nerazzurri, il che rende ancora più avvincente la gara di mercoledì alle 21:00. I ragazzi di Gasperini sono reduci da un pareggio a reti bianche contro il Celtic , mentre i biancorossi arrivano sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria esterna contro la Juventus . Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico dei bergamaschi ha fatto il punto sulla condizione della squadra, e sull'incrocio con l'ex Tourè. Al suo fianco, il difensore nerazzurro Hien .

Stoccarda-Atalanta, parla Gian Piero Gasperini

Dopo il pareggio contro il Celtic, l'Atalanta è chiamata a "fare punti": "Ce lo auguriamo, ma ogni partita è diversa e questo sarà un bell’esame per noi. Incontriamo la squadra che ha impressionato con la Juve e ha fatto benissimo anche a Madrid col Real. Sarà sicuramente un test di valore, da Champions".

L'Atalanta è ormai una realtà consolidata anche in Europa e, a parti inverse, Gasperini avrebbe timore di affrontare la Dea? "Nel calcio non c’è preoccupazione, ma rispetto per gli avversari. Ognuno pensa a come preparare la propria squadra. Tutti hanno grande fiducia, noi compresi. Giochiamo la Champions per punti che iniziano ad essere molto importanti, quindi tutti daranno il massimo".

Lo Stoccarda sta stupendo tutti, la Juventus ne sa qualcosa. "Hanno un bel biglietto da visita dopo Torino e Madrid. In campionato non stanno brillando come l’anno scorso, quando hanno fatto una grande stagione, ma il valore della squadra è riconosciuto. La Bundesliga è un campionato di altissimo livello. Dobbiamo fare una grande partita, mi aspetto una squadra forte e compatta". L'approccio contro i tedeschi sarà lo stesso messo in campo con il Napoli? "Apparentemente la partita può essere simile, ma ci sono due squadre duttili che possono cambiare a gara in corso. Dovremo essere capaci in campo nel leggere le loro variazioni".

Sarà anche l'occasione per ritrovare El-Bilal Tourè, che recentemente ha affermato di non vedere l'ora di giocare contro i bergamaschi: "Da parte sua è giustificabile. È un ragazzo che fisicamente ha recuperato. L'anno scorso ha avuto qualche difficoltà nei primi 6 mesi, poi ci ha dato una mano. Ricordiamo i gol contro Monza, Genoa e Marsiglia… Per noi sarà un piacere rivederlo, speriamo non ci dia troppo fastidio…".

Gasperini e la formazione anti-Stoccarda

Chi non smette di stupire in maglia nerazzurra è Ademola Lookman. Meritava di più del 14esimo posto nella classifica del Pallone d'Oro? "Non faccio classifiche, ma lui ha avuto un’evoluzione fantastica. Aveva già fatto bene in coppia con Hojlund, poi ha avuto Scamacca e De Ketelaere prima di Retegui. In questo momento è cresciuto ed è tra i top: quando sei nei campionati europei lo sei anche a livello mondiale. Può vincere il Pallone d'Oro africano, ma la cosa più importante è la sua evoluzione e la sua continuità".

Tridente o altre sorprese nel reparto offensivo anti-Stoccarda? "Giochiamo sempre con tre uomini offensivi, poi abbiamo una certa duttilità. L'anno scorso Koop era quello che ci permetteva di variare più facilmente il modo di giocare, ora quel ruolo lì lo sta facendo Pasalic, ora vediamo Samardzic e Brescianini. Abbiamo comunque l'alternativa".

Chi si è preso il reparto difensivo è Hien: "Si è inserito subito, merito anche suo. Ha ragione nel dire che i dettagli sono importanti, contano molto. Su quello non c'è limite, si lavora ogni giorno. Le gare come quelle di domenica sono un sintomo di crescita ed evoluzione, ha la possibilità di diventare ancor più importante".

Hien: "Champions? Diversa dalla Serie A"

"Ho giocato bene contro il Napoli, domani sarà un'altra sfida, non conterà quello che abbiamo fatto domenica". Il difensore dell'Atalanta guarda subito avanti, archiviando quanto di buono fatto contro i partenopei. Soprattutto, perché la Champions "è diversa rispetto alla Serie A, forse le partite sono più aperte, ma questo è il calcio. Preferisco giocare in Champions o in campionato? No, è uguale per me, non preferisco nessuna delle due".

L'ultimo anno è stato sicuramente impegnativo, con tanti cambiamenti per il calciatore nerazzurro: "La mia vita e la mia carriera sono cambiate tanto, è un'altra cosa giocare con una squadra come l'Atalanta, ma ho imparato tanto a Verona, non solo nel calcio, ma anche come uomo. Era il mio primo anno in Italia, era una sfida molto importante per me, adesso è cambiato davvero tanto. Giochiamo per altri obiettivi, sono davvero contento".

Dopo Lukaku, ci sarà da marcare El Bilal Tourè: "Ha tanta qualità soprattutto in fase d'attacco. È un amico, sarà una sfida giocare contro di lui, sarà davvero bello".