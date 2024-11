De Ketelaere e Kolasinac infortunati: l’esito degli esami e i tempi di recupero

BERGAMO - Tegola in casa Atalanta in vista del match, in programma domani - domenica 10 novembre - alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo, contro l'Udinese. Gian Piero Gasperini, infatti, non potrà contare su Charles De Ketelaere, che ha accusato un problema muscolare al termine della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, e su Sead Kolasinac, uscito anzitempo dalla medesima partita per infortunio.