Var e Di Bello, regali all’Atalanta e Gasp ringrazia: Udinese imbestialita!

Un post-partita amaro per il tecnico dell'Udinese Runjaic, che commenta così la partita contro l'Atalanta: "Non sono felice del risultato, è una vergogna che andiamo a casa senza punti . Abbiamo fatto probabilmente la miglior nostra gara, specialmente nel primo tempo. Però questo è il calcio e tante cose possono succedere. Abbiamo concesso due gol e abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato per cambiare l'inerzia del match . Sono orgoglioso della mia squadra, abbiamo creato problemi all'Atalanta ma alla fine conta solo il risultato. Torniamo a casa a mani vuote ma dobbiamo accettarlo".

I bianconeri stanno dimostrando non poche difficoltà nel chiudere le gare: "Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna e penso alla grande occasione di Thauvin per segnare. Abbiamo fatto diversi errori e dobbiamo lavorare nei dettagli. Abbiamo diversi giocatori nuovi che si devono adattare alla Serie A".

Sul rendimento di Davis: "Sta facendo progressi di settimana in settimana. Ha sofferto molto la scorsa stagione e non è ancora al top, anche se fisicamente sta facendo passi in avanti. Ha fatto una grande gara contro un duro difensore come Hien vincendo molti duelli. Sto vedendo progressi e sono sicuro segnerà molti gol. Abbiamo tutti fiducia in lui".

Atalanta da scudetto? "Sono una grande squadra, completa. Mi piace la loro intensità e il modo in cui giocano. Penso siano preparati a fare più competizioni ma non sono un esperto. Ci sono diverse squadre che possono puntare allo Scudetto. Perché no però? Ma credo sia troppo presto per dirlo".