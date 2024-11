Gasperini sorride, riecco l'attacco super: i rientri per il Parma

BERGAMO - Il miglior attacco del campionato, 31 gol in 12 giornate, ritrova due dei protagonisti più importanti di questa prima fase della stagione, ovvero Ademola Lookman e Charles De Ketelaere . Il numero 11 nigeriano e il classe 2001 belga ieri si sono allenati parzialmente in gruppo, i segnali che arrivano vanno verso la convocazione con piena possibilità di giocare. Certo, poi bisognerà capire se Gasperini andrà avanti con il turnover praticamente azzerato di questa stagione oppure se, in previsione della trasferta a Berna, ci saranno scelte diverse.

Lookman e De Ketelaere

De Ketelaere ha saltato la sfida contro l'Udinese per un problema muscolare di basso grado: durante la prima settimana della sosta il lavoro che ha svolto è stato integralmente individuale mentre da qualche giorno è andato via via aumentando i giri del motore per arrivare a essere quasi completamente in gruppo a ridosso del match. Lookman, a differenza del compagno, ha risposto alla convocazione della sua nazionale ed è sceso in campo contro il Benin: un pestone, roba di poco conto, lo ha costretto al forfait nel secondo match contro il Ruanda e dopo un paio di giorni di sedute differenziate anche lui è tornato a lavorare quasi interamente con i compagni di squadra.

Le scelte per Parma

La convocazione dei due è quasi certa, dunque. L’Atalanta a Parma avrà anche Retegui in attacco oltre a Zaniolo e Samardzic per uno schieramento che, vista la difesa a quattro degli emiliani, potrebbe anche vedere i nerazzurri in campo con il trequartista alle spalle di due punte. Nelle ultime settimane, tuttavia, abbiamo visto che questa scelta non rappresenta un dogma per il tecnico dei bergamasch,i che ha diverse opzioni ed è estremamente malleabile se le condizioni di gara lo richiedono: contro l'Udinese, il cambio Djimsiti-Ederson ha ridisegnato la squadra con il 4-2-3-1 e alla fine tutto è andato per il meglio per la formazione nerazzurra, che si è imposta 2-1.

Il ritorno di Scalvini

Le scelte che saranno fatte per la sfida del Tardini, gara molto importante visto che l'Atalanta sta correndo per le zone altissime della classifica e si trova ad appena un punto dal Napoli capolista, potrebbero comunque essere anche un po' condizionate dalla successiva sfida di Berna in Champions League. Contro lo Young Boys, per esempio, mancherà lo squalificato Ederson: se a Parma non dovessero farcela né Kolasinac né Djimsiti (ma l'albanese è in recupero) ecco che potrebbe slittare in difesa De Roon con i due centrali che avrebbero qualche giorno in più per tornare al 100%.

Ultima ma non meno importante, la notizia che riguarda Scalvini. Il classe 2003 che si era rotto il crociato il 2 giugno a Bergamo contro la Fiorentina è ormai in gruppo da qualche giorno.La condizione atletica dei giorni migliori è ancora da trovare, ma per il Parma sarà convocato e tornerà a respirare l’aria della partita insieme ai compagni. Un recupero molto importante per una difesa che ultimamente sta subendo pochissimo a fronte di un attacco sempre molto prolifico.