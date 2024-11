"Sei un deficiente!": Gasperini stangato, due turni di stop per insulti

Stangata arrivata per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta è stato squalificato dal Giudice Sportivo per due turni. Il motivo? Quando accaduto al Tardini in occasione della sfida col Parma: in quel frangente l'allenatore dei nerazzurri era stato espulso per i comportamenti irriguardosi riservati al quarto uomo, ed in particolare con la parola 'deficiente' sentitasi in maniera chiara. Dunque Gasperini, impegnato questa sera in Champions League con la Dea nella sfida allo Young Boys, salterà due partite di Serie A, e nello specifico due big match.