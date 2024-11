De Ketelaere re di Bergamo e imperatore d'Europa: il record in Champions

BERGAMO - L' Atalanta che è tornata a Bergamo ieri mattina in aereo da Berna si è portata in Italia alcune importanti certezze. Due, in particolare, riguardano Charles De Ketelaere e la profondità della rosa. Giusto iniziare dal rendimento offerto sul manto sintetico della Wankdorf Arena dal numero 17 belga perché quella del 26 novembre 2024 resterà una data storica per la Champions League : l'attaccante atalantino è il primo giocatore di sempre capace di chiudere con 2 gol e 3 assist nella stessa partita. Si tratta di un record davvero importante, una serata da urlo per un ragazzo che nella passata stagione era arrivato dal Milan per rilanciarsi e che, da quest'estate, è completamente nerazzurro. Serate come quella di Berna restano negli occhi e nel cuore di tutti quelli che amano il calcio, a prescindere dai colori. E l'Atalanta, che nell'estate 2023 lo ha preso in prestito con diritto di riscatto (quindi con il completo controllo della situazione ma, allo stesso tempo, senza obblighi), si è dimostrata ancora una volta formidabile nella ricerca del profilo, poi nella trattativa e alla fine nella definizione della formula. Un'operazione da 25-27 milioni di euro che ha permesso alla Dea di inserire nel gruppo un ragazzo che, in questa stagione, ha messo a segno 4 gol e 8 assist ma il cui talento non si può e non si deve misurare solo con le statistiche. De Ketelaere è uno che sa giocare a calcio, abbina qualità tecniche a quelle fisiche e dopo aver vinto l' Europa League nella passata stagione sembra davvero un altro. È pieno di consapevolezza, non si nasconde e vuole sempre il pallone.

Le scelte di Gasperini

Da un protagonista assoluto della gara contro lo Young Boys a una valutazione complessiva delle scelte del Gasp, il passo è breve. Anzi, diciamo di più: da questa prospettiva è ancora tutto più dolce. A Berna non c'erano perché infortunati, reduci da un problema o semplicemente squalificati nonché per scelta tecnica Lookman, Ederson, Bellanova, Zappacosta e Scalvini. Più Scamacca. Considerando chi mancava, la rosa dei bergamaschi appare davvero molto competitiva con i nuovi arrivati che ormai conoscono il calcio del mister di Grugliasco e lo stesso Gasperini che può permettersi di fare anche qualche rotazione in una gara di Champions ottenendo dai suoi ragazzi delle risposte di assoluto livello.

Il popolo della Dea sogna

Bergamo in queste settimane sogna davvero in grande, il popolo nerazzurro crede in un altro exploit come quello della passata stagione, però è pronto a godersi ogni piccolo traguardo, ogni sfida con in campo la squadra di Gasperini pronta a battagliare senza paura di fronte a qualsiasi avversario. Oggi, ragionando per quanto si è visto e per come la Dea ha tritato diverse avversarie, la strada sembra quella giusta ma non c’è nessuna fretta di capire dove porterà il percorso. Per adesso è tutto come nelle favole, con De Ketelaere che dipinge calcio mentre altri compagni riposano. Con l’Atalanta di Gasperini che vince e convince, dal secondo posto in campionato e tra le prime 8 della nuova Champions League.