Gritti: "Vittoria della consapevolezza, ecco perché l'Atalanta è così forte"

Tullio Gritti ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria dell'Atalanta per 2-0 in casa della Roma decisa dalle reti di De Roon e Zaniolo. Il tecnico della Dea ha dichiarato: "Credo che questa sia la vittoria della consapevolezza, la squadra ha raggiunto vertici importanti. Abbiamo sofferto, la Roma non è una squadra da 13 punti ma ha passato un momento non buono e lo ha pagato in classifica. Siamo fortissimi perché teniamo botta nelle difficoltà e poi andiamo a fare male, tutti mantengono un livello molto alto". Poi sui cori dei tifosi bergamaschi ha aggiunto: "Loro possono, a ragione, cantare. La squadra da nove anni glielo fa credere, ora siamo in una posizione incredibile e con merito. Vedremo quando saremo a due terzi del campionato dove saremo, come dice sempre il mister. Intanto ci godiamo questi ragazzi eccezionali".