Zaniolo è rinato, l’ultima magia di Gasp: un jolly in più per spaccare le partite

BERGAMO - I numeri, al momento, dicono questo: 282 minuti giocati (più recupero) con 2 gol segnati a Stoccarda in Champions League e sul campo della Roma in campionato oltre a un assist per Samardzic in occasione del pareggio di Bologna. Le presenze complessive sono 13, mai è sceso in campo da titolare e la valutazione delle prossime settimane, in casa Atalanta, sarà molto importante per il presente e anche per il futuro. Nicolò Zaniolo ha chiuso i conti di un Roma-Atalanta che potrebbe essere pesantissimo nella corsa ai vertici della A della formazione nerazzurra, lo ha fatto con uno stacco di testa sul primo palo che ha mandato la palla a morire a sinistra di Svilar, nell'angolino più lontano, senza che l'estremo difensore giallorosso potesse intervenire. Dopo il gol, il numero 10 della Dea è scattato verso il settore ospiti e si è levato la maglietta esultando con grande trasporto. Gasperini gli sta concedendo pian piano sempre più spazio e il fatto che comincino ad arrivare anche risposte importanti non può che essere un bel segnale per chi, in estate, ha creduto in lui. Dopo il passaggio al Galatasaray, infatti, Zaniolo è venuto a Bergamo verso la fine di un periodo che lo ha visto ai box per infortunio (frattura del metatarso) e che è stato seguito da altri piccoli acciacchi, certamente non gravi ma fastidiosi.