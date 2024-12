Scudetto all'Atalanta, intanto quello del bilancio. Poi... uno tira l'altro

Era la sera del 5 giugno, a Solomeo, il borgo medievale riportato alla sua antica bellezza da Brunello Cucinelli. Lì, Tuttosport presentava al mondo il Golden Boy 2024. Lì, Luca Percassi, il Delfino di Antonio, con il padre tra gli artefici dell’Età dell’Oro, si schermiva ricevendo i complimenti dei Grandi del calcio per l’Europa League conquistata il 22 maggio a Dublino. Sussurrò: "Dici che la storia siamo noi? Vuol dire che ora dovremo volare basso e lavorare il doppio". Luca è stato di parola. Aveva già in testa che cosa fare sul mercato: costruire una rosa con due titolari per ogni ruolo, sapendo che l’avrebbe assecondato Tony D’Amico, premiato come miglior direttore sportivo della Serie A con Ausilio e Sartori. Fu quella sera, sotto le stelle umbre, che l’Atalanta iniziò a sdoganare la parola proibita. Comincia per esse e finisce per o.