Gasperini: “Isoliamo i commenti, nessuno può dirsi favorito contro il Real"

BERGAMO - Martedì di gran galà al Gewis Stadium dove alle 21 l' Atalanta capolista in Serie A ospita il Real Madrid nella sesta giornata di Champions League, si tratta del secondo confronto stagionale dopo la Supercoppa Europea di agosto. La Dea, quinta in classifica in Europa, si prepara al big match contro un avversario che deve vincere vista la situazione non semplice (24° posto), le parole di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia: "Domani troveremo un ambiente entusiasta. Sarà un bellissimo avvenimento, c'è grande attesa ed euforia ma bisognerà stare attenti, perché incontriamo una squadra di grande livello che non mi pare tanto in crisi come si dice. Il nostro buon momento può essere un vantaggio ma anche un freno, e noi su questo dobbiamo stare attenti. Non è che possiamo giocare con serenità e con troppa fiducia, se no si rischia di non ottenere il risultato".

Sulla Supercoppa Europea

"Il mese di agosto per noi è stato complicato e un po' turbolento e non siamo arrivati a quella partita nel modo migliore. In questi mesi siamo cresciuti e tanti hanno ritrovato la condizione migliore, quindi l'Atalanta è certamente migliorata"

Euforia dei tifosi

"Nessuna squadra può sentirsi favorita quando gioca contro il Real Madrid. Noi arriviamo a giocare una partita importante, nel nostro stadio che è un gioiellino. Per la gente di Bergamo è un appuntamento fantastico. Ma dobbiamo isolarci da questi commenti che non ci riguardano, sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima. La classifica in questo momento è momentanea, siamo felici, ma da qui pensare che l'Atalanta sia superiore al Real Madrid penso si vada un po' oltre. Noi faremo il massimo per fare risultato, ma noi siamo un po' più cauti, è un'euforia un po' esagerata che la lasciamo fuori all'esterno, ci togliamo da questo tipo di concetto".

"Appuntamento bellissimo"

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico ha analizzato il momento della squadra: "Per Bergamo è un appuntamento bellissimo. Troveremo un ambiente pieno di entusiasmo, la squadra più titolata al mondo. C'è grande attesa ed euforia. Dobbiamo stare attenti, il Real Madrid è una squadra fortissima e di grande livello. Dicevano che era in crisi ma non mi risulta. In campo ci saranno tanti campioni, in panchina Ancelotti. Sarà una partita dura".

Migliori condizioni e maturità

"Questo indubbiamente sì. Può essere un vantaggio ma anche un freno, noi su questo dobbiamo essere attenti. Non è che dobbiamo giocare la partita perché siamo sereni e possiamo giocarla come vogliamo, se la giochi con troppo fiducia non ottieni risultato. Contro queste squadre devi essere concentrato, attento - aggiunge - Noi è 12-13 partite che vinciamo e io sono convinto che più vinci più ti viene fame di vincere. Però non è così sistematico, la testa è qualcosa di particolare, noi siamo sicuramente consapevoli di vivere un grande momento, bisogna sapersi calare in ogni partita. Per il fatto che giochiamo ogni tre giorni qualche volta non fai in tempo ad essere soddisfatto della vittoria col Milan che devi già incontrare una squadra come il Real. E questa è la situazione un po' più complicata"

La svolta dalla difesa

"Non è che difendiamo differente, è che abbiamo migliorato la condizione, abbiamo inserito altri giocatori. C'è stato un momento in cui eravamo in emergenza in difesa, ci mancavano Kolasinac, Hien, Djimsiti. Non era facile. De Roon ha giocato spesso in difesa all'inizio. Però ho sempre detto che non sono mai stato preoccupato della difesa perché peggio di così non potevamo fare. Quando una squadra ha capacità realizzative poi la difesa è meno problematica da sistemare, rispetto a quando non sei abbastanza prolifico"