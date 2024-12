"Il Real ha solo una virgola in più di noi": Atalanta, Gasperini parla da big

"Non si è perso tempo né con simulazioni o atteggiamenti strani. È stata una bella partita. Per non c'è delusione, ma da queste partite ne usciamo imparando sicuramente qualcosa di buono". Sono le parole di Gian Piero Gasperini , intervenuto al termine della sfida interna contro il Real Madrid, che ha visto la Dea approcciare al meglio l'incontro e uscire tuttavia sconfitta con il finale di 3-2. Retegui e compagni rientrano dunque dalla 6ª giornata di Champions League con 11 in classifica. I prossimi impegni in Europa prevedono la gara interna con lo Sturm Graz e l’uscita all’olimpico Lluis Companys contro il Barcellona: gare in programma il 21 e 29 gennaio.

Gasperini: "Real ha una virgola in più"

Queste le parole di Gasperini, che al termine dell'incontro ha ricevuto l'ovazione del pubblico di casa in occasione del momento di raccoglimento con i giocatori. I tifosi della Dea hanno inoltre accolto la formazione ospite con una coreografia dedicata al trionfo in Europa League, raffigurante il tecnico a cavallo con la coppa sotto braccio: "Ci manca ancora qualcosina, ma è un motivo per tornare a prepararsi: usciamo sconfitti ma non nella prestazione o nei numeri - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Sono cose che ci aiuteranno a fare un passo avanti. Il pressing del Real? Loro sono capaci anche di questo. Rispetto a questo fatto siamo stati ancora migliori. Il pareggio ci aveva dato l'illusione di vincere. Sentivamo la possibilità e abbiamo creato pericoli. Il primo tempo potevamo essere più pericolosi e concreti. Ma sono tutte situazioni che andremo a rivedere. Sono contento della prestazione di tutti. Anche di Retegui che ha sfiorato il gol a 5 secondi dalla fine. Per scardinare squadre come queste devi intervenire un po' più sugli spazi. Resta però una partita che ci ha insegnato molto. Rispetto alla Supercoppa noi siamo stati meglio e, raggiunto il pari, sentivamo la possibilità di vincere. C'è un po' di rammarico. Loro sono bravi a fare gol sempre. Quello di Mbappé all'inizio è stato bellissimo, poi siamo stati sfortunati sul secondo. Arrivato quando avevamo ritrovato fiducia. Però è stata una bella partita, che loro hanno vinto proprio perché hanno quella virgola in più. Il nostro obiettivo è giocarcela con chiunque. È stata una bella serata di festa, anche alla fine, perché in fondo è stata una bella partita".