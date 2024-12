Gasperini: “La scelta su Zaniolo? Vi spiego perché. Grande serata per noi”

Gianpiero Gasperini ha commentato ai microfoni di Mediaset la netta vittoria contro il Cesena in Coppa Italia per 6-1 arrivata grazie alle doppiette di De Ketelaere e Samardzic e alle firme di Zappacosta e Brescianini. Il tecnico della Dea ha dichiarato: “Quella di stasera è stata sicuramente una bella serata positiva. Perché Retegui e non Zaniolo titolare? Aveva bisogno di giocare, era calato di condizione, stasera ha fatto un’ottima partita. Noi cerchiamo di costruire i campioni. Un esempio sono Lookman e Ederson. Speriamo non lo diventino troppo se no potrebbero portarceli via“. Successivamente ha proseguito così: “Rammarico per la sfida con il Real? No, c’è da dire che abbiamo incontrato un Real al top rispetto ad altre partite. Stiamo parlando dell’eccellenza assoluta”.