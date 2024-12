"Non lasciate che i fallimenti spezzino le vostre ali”: la dedica ai bambini di Lookman

Una lezione di vita, ecco che cosa è stato il discorso tenuto da Ademola Lookman a Marrakech, ricevendo il Pallone d'oro africano, "Poco più di quattro anni fa, ho fallito di fronte al mondo, adesso sono diventato il miglior giocatore d’Africa. Ai bambini e alle persone che mi stanno guardando dico: non lasciate che i vostri fallimenti vi appesantiscano al punto da spezzarvi le ali. Trasformate il vostro dolore in potere e continuate a volare. Questo premio è una benedizione, per me, per la famiglia, per la mia Nigeria. Essere riconosciuti come miglior giocatore africano è qualcosa di incredibile, ne sono molto orgoglioso. Dio è grande". La chiosa è la stessa, che in inglese (God is great) appare sul profilo Instagram, dove quasi un milione di follower segue Ademola Olajade Lookman, football player for Atalanta & Nigeria. Fede e calcio scandiscono la vita del ventisettenne gioiello nerazzurro, sin da bambino. Dieci anni fa, quando giocava in Sunday League, i dilettanti inglesi, nemmeno lui probabilmente avrebbe creduto che un giorno sarebbe diventato uno dei più forti attaccanti in circolazione.