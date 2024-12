L’Atalanta corre più di tutte, Papu Gomez: “Vi svelo il metodo Gasperini"

Gomez: "L'Atalanta di Gasperini ha un segreto"

Il Papu Gomez ha quindi svelato il segreto della straordinaria condizione fisica che l'Atalanta mette in mostra da diverse stagioni:"Il metodo di Gasperini è allenarsi più degli altri. Ho giocato 20 anni in sei club, più la nazionale. Non mi sono mai allenato come a Zingonia. Lì c’è cura per nutrizione e recupero. Si prendono proteine, ci si riposa". Infine un pensiero per un ex Atalanta che gli è stato particolarmente vicino in questo periodo: "German Denis, el Tanque. Abbiamo giocato poco insieme a Bergamo. Lui stava finendo, io cominciavo. Per dieci anni non ci siamo visti, ma è stato il primo a chiamarmi. Si è preoccupato per me, mi ha invitato a tornei di padel".